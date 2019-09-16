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Цаплинов Алексей Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1885

Дата смерти

02.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1885

Отец: Цаплинов Федот Иванович

Мать: Цаплинова Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагия Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1910

Дочь: Домнина Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагия Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Цаплинов Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагия Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Цаплинов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Павлина Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
12.06.1931

Дочь: Цаплинова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Пелагия Васильевна

Смерть
02.04.1945
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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