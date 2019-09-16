Цаплинов Алексей Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1885
Дата смерти02.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1885
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1910
Дочь: Домнина Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1913
Сын: Цаплинов Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Цаплинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Павлина Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
12.06.1931
Дочь: Цаплинова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1945
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область