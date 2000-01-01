Цаплинова Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова Пелагия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович

Рождение ребёнка
27.09.1910

Дочь: Домнина Алексеевна

Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович

Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Цаплинов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Алексей Федотович

Смерть
Неизвестно
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