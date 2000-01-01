Цаплинова Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович
Рождение ребёнка
27.09.1910
Дочь: Домнина Алексеевна
Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович
Рождение ребёнка
14.07.1913
Сын: Цаплинов Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно