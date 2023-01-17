Цаплинова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович

Россия
Рождение ребёнка
12.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Алексей Федотович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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