Цаплинова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Россия
Рождение ребёнка
12.06.1931
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область