Цаплинов Стефан Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
13.07.1903
Сын: Цаплинов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
25.11.1911
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно