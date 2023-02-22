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Цаплинов Стефан Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Цаплинов (аникин) Федот Иванович

Мать: Цаплинова Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
13.07.1903

Сын: Цаплинов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
25.11.1911

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Любовь Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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