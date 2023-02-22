Цаплинова Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова Любовь Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

24.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1903

Сын: Цаплинов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Цаплинов Стефан Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Цаплинов Стефан Федотович

Рождение ребёнка
25.11.1911

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Цаплинов Стефан Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Стефан Федотович

Смерть
24.01.1917
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Горячка
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