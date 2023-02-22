Цаплинова Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти24.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1903
Сын: Цаплинов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Цаплинов Стефан Федотович
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Цаплинов Стефан Федотович
Рождение ребёнка
25.11.1911
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Цаплинов Стефан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1917
Причина смерти: Горячка