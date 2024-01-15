Цаплинов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1891
Рождение ребёнка
17.11.1911
Дочь: Гусева (Цаплинова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
22.12.1913
Сын: Цаплинов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
07.02.1917
Дочь: (Цаплинова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
12.06.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно