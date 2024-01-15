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Цаплинов Василий Иванович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1891

Отец: Цаплинов Иван Федотович

Мать: Цаплинова (Мартынова) Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1911

Дочь: Гусева (Цаплинова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
22.12.1913

Сын: Цаплинов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
07.02.1917

Дочь: (Цаплинова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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