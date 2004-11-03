Гусева (Цаплинова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1911
Дата смерти03.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1911
Рождение ребёнка
27.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев-Масленников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев-Масленников Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2004
Похороны
Неизвестно