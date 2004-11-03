Гусева (Цаплинова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Цаплинова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1911

Дата смерти

03.11.2004

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1911

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
27.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев-Масленников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев-Масленников Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев-Масленников Василий Михайлович

Смерть
03.11.2004
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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