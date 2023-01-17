Цаплинова (Мартынова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Мартынова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868

Отец: Мартынов Иван Ермилович

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.01.1888

Муж: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1889

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Цаплинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Цаплинов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.1901

Дочь: Гусева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Цаплинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Цаплинов Павел Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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