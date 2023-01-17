Цаплинова (Мартынова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868
Отец: Мартынов Иван Ермилович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1888
Рождение ребёнка
27.01.1889
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Цаплинов Василий Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
13.06.1894
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
11.05.1901
Дочь: Гусева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
01.08.1905
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Рождение ребёнка
12.12.1912
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Федотович
Смерть
Неизвестно