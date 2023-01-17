Мартынова (Архипова) Пелагея (Пиама) (Александровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Архипова) Пелагея (Пиама) (Александровна)

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.01.1865

Муж: Мартынов Иван Ермилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1866

Сын: Мартынов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
28.09.1868

Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1871

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Мартынов Павел Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Смерть
Неизвестно
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