Мартынова (Архипова) Пелагея (Пиама) (Александровна)
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1865
Рождение ребёнка
11.03.1866
Сын: Мартынов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
28.09.1868
Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
04.07.1871
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
05.11.1876
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Смерть
Неизвестно