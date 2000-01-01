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Мартынов Иван Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мартынов Ермил Нестерович

Мать: Мартынова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
11.03.1866

Сын: Мартынов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

c Селитьба
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.04.1879

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.01.1882

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Мартынов Василий Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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