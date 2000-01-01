Мартынов Иван Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
11.03.1866
Сын: Мартынов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна
c Селитьба
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.04.1879
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1882
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Мартынов Василий Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Пелагея (Татьяна?) Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно