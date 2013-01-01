Гусева (Цаплинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Цаплинова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1901

Отец: Цаплинов Иван Федотович

Мать: Цаплинова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
14.02.1922

Муж: Гусев(корочкин) Иван Степанович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Телелюева Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.06.1928

Сын: Гусев Александр Иванович

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гусев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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