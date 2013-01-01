Гусева (Цаплинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1901
Бракосочетание
14.02.1922
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Телелюева Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.06.1928
Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Иван Степанович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Гусев(корочкин) Иван Степанович
Смерть
Неизвестно