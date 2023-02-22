Гусев (Корочкин) Иван Степанович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Соккормола
Дата рождения07.02.1902
Дата смерти06.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1902
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Соккормола
Бракосочетание
14.02.1922
Жена: Гусева Анна Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1925
Рождение ребёнка
05.06.1928
Рождение ребёнка
1931
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.02.1942
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Ручьи, юго-восточнее, 100 м