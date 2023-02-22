Гусев (Корочкин) Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Корочкин) Иван Степанович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Соккормола

Дата рождения

07.02.1902

Дата смерти

06.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1902

Отец: Гусев Степан Фёдорович

Мать: Гусева Орина (Ирина) Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Соккормола
Бракосочетание
14.02.1922

Жена: Гусева Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.02.1942
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Ручьи, юго-восточнее, 100 м
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