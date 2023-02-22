Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Цыгоров Егор
Мать: Цыгорова Пелагея
Рождение ребёнка
17.11.1911
Дочь: Гусева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1913
Сын: Цаплинов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1917
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно