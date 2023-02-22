Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Цыгорова) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Цыгоров Егор

Мать: Цыгорова Пелагея

Рождение ребёнка
17.11.1911

Дочь: Гусева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1913

Сын: Цаплинов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1917

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область