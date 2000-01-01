Цыгорова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Цаплинова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Цыгоров Егор
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Цыгоров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Цыгоров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыгоров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгоров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Цыгоров Егор
Смерть
Неизвестно