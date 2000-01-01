Цыгорова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгорова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Цаплинова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Цыгоров Егор

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Цыгоров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Цыгоров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгоров Василий Егорович

Отец ребёнка: Цыгоров Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгоров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Цыгоров Егор

Смерть
Неизвестно
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