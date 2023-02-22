Цыгоров Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыгоров Егор
Мать: Цыгорова Пелагея
Рождение ребёнка
09.09.1915
Сын: Цыгоров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Цыгорова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Цыгоров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Цыгорова Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно