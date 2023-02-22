Цыгоров Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыгоров Василий Егорович

Цыгоров Василий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыгоров Егор

Мать: Цыгорова Пелагея

Рождение ребёнка
09.09.1915

Сын: Цыгоров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Цыгорова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Цыгоров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Цыгорова Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгорова Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close