Цыгоров Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1915
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915
Рождение ребёнка
04.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгоров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна
Смерть
1943