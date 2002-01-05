Цыгоров Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгоров Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1915

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915

Отец: Цыгоров Василий Егорович

Мать: Цыгорова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
04.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгоров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна

Смерть
1943
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