Малахова (Цыгорова) (Илларионова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыгоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгоров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Цыгоров Михаил Васильевич
Смерть
05.01.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область