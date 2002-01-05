Малахова (Цыгорова) (Илларионова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Цыгорова) (Илларионова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.01.2002

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1915 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов Иван Иванович

Мать: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгоров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Цыгоров Михаил Васильевич

Смерть
05.01.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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