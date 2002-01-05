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Илларионов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Илларионов Иван Иванович

Мать: Илларионова Акулина

Рождение ребёнка
30.10.1896

Дочь: Софонова Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Илларионов Николай Иванович

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1904

Сын: Илларионов Александр Иванович

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Илларионов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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