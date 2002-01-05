Илларионов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Илларионов Иван Иванович
Мать: Илларионова Акулина
Рождение ребёнка
30.10.1896
Дочь: Софонова Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1899
Сын: Илларионов Николай Иванович
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1904
Сын: Илларионов Александр Иванович
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Илларионов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно