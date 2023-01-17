Илларионов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1899

Дата смерти

01.02.1954

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899

Отец: Илларионов Иван Иванович

Мать: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Матрёна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.02.1954
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