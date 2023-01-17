Илларионов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1899
Дата смерти01.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899
Рождение ребёнка
19.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Матрёна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.02.1954