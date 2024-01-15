Илларионова (Колесова) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.03.1906
Дата смерти28.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906
Отец: Колесов Иван
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Рождение ребёнка
19.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илларионов Николай Иванович
Смерть
28.06.1991
Похороны
Неизвестно