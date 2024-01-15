Илларионова (Колесова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Колесова) Матрёна Ивановна

Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.03.1906

Дата смерти

28.06.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906

Отец: Колесов Иван

Мать: ?

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенский колхоз
Рождение ребёнка
19.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Николай Иванович

Смерть
28.06.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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