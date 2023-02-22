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Илларионова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1896

Дочь: Софонова Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Илларионов Николай Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1904

Сын: Илларионов Александр Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Илларионов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Иван Иванович

Смерть
1947
Причина смерти: Убили
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