Илларионова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1896
Дочь: Софонова Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1899
Сын: Илларионов Николай Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1904
Сын: Илларионов Александр Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Илларионов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова (цыгорова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Причина смерти: Убили