Илларионов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1910
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910
Рождение ребёнка
14.05.1932
Рождение ребёнка
04.11.1934
Рождение ребёнка
27.07.1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1943
Причина смерти: На войне