Илларионов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Григорий Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.09.1910

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910

Отец: Илларионов Иван Иванович

Мать: Илларионова Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Павлина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Павлина Ивановна

Смерть
23.02.1943
Причина смерти: На войне
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