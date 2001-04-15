Илларионова (Телелюева) Павлина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Телелюева) Павлина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

15.04.2001

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Телелюев Иван Яковлевич

Мать: Телелюева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Григорий Иванович

Смерть
15.04.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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