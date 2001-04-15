Илларионова (Телелюева) Павлина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти15.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Рождение ребёнка
14.05.1932
Рождение ребёнка
04.11.1934
Рождение ребёнка
27.07.1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область