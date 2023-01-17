Телелюева (Седова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюева (Седова) Наталья Васильевна

Телелюева (Седова) Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Седов Василий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Телелюев Иван Яковлевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Телелюев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
14.01.1914

Дочь: Илларионова Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Телелюев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.02.1918

Сын: Телелюев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Телелюев Иван Яковлевич

Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close