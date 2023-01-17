Телелюева (Седова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Седов Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1906
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Телелюев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1914
Дочь: Илларионова Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Телелюев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.02.1918
Сын: Телелюев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Телелюев Иван Яковлевич
Смерть
1963