Седова (Гусева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Гусева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1856

Отец: Гусев Григорий Фёдоров

Мать: Гусева Параскева Иванова

Рождение ребёнка
28.06.1879

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1888

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
14.08.1889

Дочь: Телелюева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Григорьевич

c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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