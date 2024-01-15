Седова (Гусева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1856
Отец: Гусев Григорий Фёдоров
Мать: Гусева Параскева Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1879
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.06.1888
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Григорьевич
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
14.08.1889
Дочь: Телелюева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Григорьевич
c Селитьба, единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно