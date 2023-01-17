Гусева (Баринова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Баринова) Параскева Иванова

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Баринов Иван Андреев

Мать: Баринова Анна Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.11.1850

Муж: Гусев Григорий Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1851

Сын: Гусев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
17.01.1853

Сын: Гусев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1856

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1859

Сын: Гусев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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