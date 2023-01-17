Гусева (Баринова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Баринов Иван Андреев
Мать: Баринова Анна Ивановна
Бракосочетание
10.11.1850
Рождение ребёнка
31.12.1851
Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
17.01.1853
Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
12.11.1856
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
12.10.1859
Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдоров
Смерть
Неизвестно