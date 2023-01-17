Седов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти01.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Седов Григорий Степанович
Мать: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
28.06.1879
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Телелюева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.07.1914