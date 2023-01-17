Седов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

01.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Седов Григорий Степанович

Мать: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
28.06.1879

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Телелюева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.07.1914
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