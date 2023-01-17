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Седова Марья Степанова

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Место рождения

Березняков

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Березняков
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Седов Григорий Степанович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Седов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1845

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
28.08.1847

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
07.04.1849

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
16.11.1850

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Седов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Седов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Седов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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