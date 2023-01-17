Седова Марья Степанова
Место рожденияБерезняков
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Березняков
Бракосочетание
31.01.1843
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.01.1844
Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1845
Рождение ребёнка
28.08.1847
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
07.04.1849
Рождение ребёнка
16.11.1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Седов Иван Григорьев
Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Седов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Седов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Седов Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно