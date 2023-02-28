Седов Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1844
Отец: Седов Григорий Степанович
Мать: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Цаплинова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Седова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
16.08.1879
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Седова Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно