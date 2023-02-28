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Седов Пётр Григорьевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1844

Отец: Седов Григорий Степанович

Мать: Седова Марья Степанова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Цаплинова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Седова Мария Григорьева

Рождение ребёнка
16.08.1879

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Седова Мария Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Мария Григорьева

Смерть
Неизвестно
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