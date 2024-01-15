Гусева (Седова) Акилина Петровна
Место рожденияc Селитьба, единоверческая
Дата рождения31.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1874
Отец: Седов Пётр Григорьевич
Мать: Седова Мария Григорьева
Бракосочетание
04.11.1892
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1893
Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.06.1897
Сын: Гусев Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1901
Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1904
Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.05.1909
Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1910
Дочь: (Гусева) Наталья Андреева
Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно