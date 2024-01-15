Гусева (Седова) Акилина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Седова) Акилина Петровна

Место рождения

c Селитьба, единоверческая

Дата рождения

31.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1874

Отец: Седов Пётр Григорьевич

Мать: Седова Мария Григорьева

Бракосочетание
04.11.1892

Муж: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1893

Сын: Гусев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.1897

Сын: Гусев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Гусев Павел ? Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1904

Сын: Гусев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Гусев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1910

Дочь: (Гусева) Наталья Андреева

Отец ребёнка: Гусев Андрей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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