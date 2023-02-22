Седова Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Цаплинова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Седов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1879
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Седов Пётр Григорьевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно