Седова Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Мария Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Цаплинова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Седов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.08.1879

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Седов Пётр Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Пётр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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