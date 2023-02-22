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Седов Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Седов Степан Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Седова Марья Степанова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Седов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1845

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
28.08.1847

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
07.04.1849

Сын: Седов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
16.11.1850

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Седов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Седов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Седов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Седова Марья Степанова

Смерть
Неизвестно
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