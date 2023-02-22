Седов Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Седов Степан Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843
Жена: Седова Марья Степанова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.01.1844
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1845
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
28.08.1847
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
07.04.1849
Сын: Седов Иван Григорьев
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
16.11.1850
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Седов Иван Григорьев
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Седов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Седов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Седова Марья Степанова
Смерть
Неизвестно