Седов Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Седов Григорий Степанович
Мать: Седова Марья Степанова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Седова Алёна
Рождение ребёнка
28.06.1879
Мать ребёнка: Седова Алёна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пищулина Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Седова Алёна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Седов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Седова Алёна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кукаева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Седова Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Алёна
Смерть
Неизвестно