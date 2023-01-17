Седов Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Седов Григорий Степанович

Мать: Седова Марья Степанова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Седов Лазарь Григорьевич

Мать ребёнка: Седова Алёна

Рождение ребёнка
28.06.1879

Мать ребёнка: Седова Алёна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пищулина Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Седова Алёна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Седов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Седова Алёна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кукаева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Седова Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Алёна

Смерть
Неизвестно
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