Седова Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пищулина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Седов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кукаева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно