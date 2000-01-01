Седова Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Алёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Седов Лазарь Григорьевич

Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пищулина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Седов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кукаева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Седов Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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