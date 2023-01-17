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Маслова Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

12.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Козлова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
04.04.1843

Дочь: Агапия Андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
08.05.1845

Сын: Маслов Исидор Андреев

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1848

Дочь: Ксения андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
09.05.1850

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
18.05.1853

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Маслов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
11.06.1858

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1860

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
22.03.1860

Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович

Смерть
12.03.1891
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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