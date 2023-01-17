Маслова Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти12.03.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Козлова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
04.04.1843
Дочь: Агапия Андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1845
Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1848
Дочь: Ксения андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
09.05.1850
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
18.05.1853
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Маслов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Маслов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
11.06.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1860
Рождение ребёнка
22.03.1860
Смерть
12.03.1891
Причина смерти: Естественная смерть/старость