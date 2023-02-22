Маслов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1856
Рождение ребёнка
12.04.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
24.01.1881
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
20.08.1883
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
22.11.1888
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
15.09.1889
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Маслов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Маслов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
01.05.1902
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)
Смерть
Неизвестно