Маслов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1856

Отец: Масленников Андрей Павлович

Мать: Маслова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
12.04.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
24.01.1881

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1883

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1888

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Маслов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Маслов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Маслов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1902

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Анастасия (Спиридонова)

Смерть
Неизвестно