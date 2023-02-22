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Седов Лазарь Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Седов Григорий Григорьевич

Мать: Седова Алёна (Елена) Андреева

Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: Зинаида Лазаревна

Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Седов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1904

Дочь: Марья Лазаревна

Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1906

Дочь: Елизавета Лазаревна

Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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