Седов Лазарь Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: Зинаида Лазаревна
Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1901
Сын: Седов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1904
Дочь: Марья Лазаревна
Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1906
Дочь: Елизавета Лазаревна
Мать ребёнка: Седова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно