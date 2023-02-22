Телелюев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1918

Дата смерти

06.02.1992

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918

Отец: Телелюев Иван Яковлевич

Мать: Телелюева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Галина Ивановна

Смерть
06.02.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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