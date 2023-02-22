Телелюев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1918
Дата смерти06.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918
Рождение ребёнка
24.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Галина Ивановна
Смерть
06.02.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область