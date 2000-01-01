Телелюева (Кондратьева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1918
Рождение ребёнка
24.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно