Телелюева (Кондратьева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Кондратьева) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1918

Отец: Кондратьев Иван Павлович

Мать: Кондратьева Марья Семёновна

Рождение ребёнка
24.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
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