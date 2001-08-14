Илларионов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1904
Рождение ребёнка
07.08.1927
Дочь: Алаторцева Серафима Александровна
Мать ребёнка: Илларионова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1931
Сын: Илларионов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Илларионова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Илларионов Александр Александрович
Мать ребёнка: Илларионова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно