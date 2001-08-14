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Илларионов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1904

Отец: Илларионов Иван Иванович

Мать: Илларионова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1927

Дочь: Алаторцева Серафима Александровна

Мать ребёнка: Илларионова Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
08.10.1931

Сын: Илларионов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Илларионова Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Илларионов Александр Александрович

Мать ребёнка: Илларионова Параскева Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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