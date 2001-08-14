Илларионова (Гусева) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Гусева) Параскева Григорьевна

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Место рождения

c Селитьба, Сосновский р-н

Дата рождения

29.09.1905

Дата смерти

03.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1905

Отец: Гусев Григорий Павлович

Мать: Гусева Елена Павловна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
07.08.1927

Дочь: Алаторцева Серафима Александровна

Отец ребёнка: Илларионов Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1931

Сын: Илларионов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Илларионов Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Илларионов Александр Александрович

Отец ребёнка: Илларионов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Александр Иванович

Смерть
03.09.1992
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