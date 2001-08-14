Илларионова (Гусева) Параскева Григорьевна
Место рожденияc Селитьба, Сосновский р-н
Дата рождения29.09.1905
Дата смерти03.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1905
Отец: Гусев Григорий Павлович
Мать: Гусева Елена Павловна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
07.08.1927
Дочь: Алаторцева Серафима Александровна
Отец ребёнка: Илларионов Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1931
Сын: Илларионов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Илларионов Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Илларионов Александр Александрович
Отец ребёнка: Илларионов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1992