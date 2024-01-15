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Гусева Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1883

Дата смерти

19.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1905

Дочь: Илларионова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1910

Дочь: Гусева Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1916

Дочь: Гусева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
12.02.1919

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
12.02.1919

Дочь: Маслова Енафа Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
12.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Григорий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Мухтоловский меж хим лесхоз, вздымщица
Смерть
19.06.1956
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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