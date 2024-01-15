Гусева Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1883
Дата смерти19.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1905
Дочь: Илларионова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
19.03.1910
Дочь: Гусева Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1916
Дочь: Гусева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1919
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1919
Дочь: Маслова Енафа Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1922
Рождение ребёнка
12.08.1924
Рождение ребёнка
Около 1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Павлович
Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мухтоловский меж хим лесхоз, вздымщица
Смерть
19.06.1956
Похороны
Неизвестно