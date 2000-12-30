Маслова (Гусева) Енафа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Гусева) Енафа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1919

Дата смерти

30.12.2000

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1919

Отец: Гусев Григорий Павлович

Мать: Гусева Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Константин Филиппович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Константин Филиппович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Константин Филиппович

Смерть
30.12.2000

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