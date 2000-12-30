Маслова (Гусева) Енафа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1919
Дата смерти30.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1919
Отец: Гусев Григорий Павлович
Мать: Гусева Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Константин Филиппович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Константин Филиппович
Смерть
30.12.2000