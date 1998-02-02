Маслов Константин Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1919
Дата смерти02.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1919
Отец: Маслов Филипп Григорьевич
Мать: Маслова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Енафа Григорьевна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Енафа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область