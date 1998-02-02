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Маслов Константин Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1919

Дата смерти

02.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1919

Отец: Маслов Филипп Григорьевич

Мать: Маслова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Енафа Григорьевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Енафа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Енафа Григорьевна

Смерть
02.02.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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