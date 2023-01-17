Груздева (Гусева (Головушкина)) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Гусева (Головушкина)) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Григорий Павлович

Мать: Гусева Елена Павловна

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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