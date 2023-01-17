Груздев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения17.09.1903
Дата смерти30.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
Отец: Груздев Иван Семёнович
Военная служба
22.08.1941
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.12.1944
Лагерь шталаг Х В
Причина смерти: ВОВ,погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Аллендорф