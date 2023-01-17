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Груздев Михаил Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

30.12.1944

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: Груздев Иван Семёнович

Мать: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
22.08.1941
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Татьяна Григорьевна

Смерть
30.12.1944
Лагерь шталаг Х В
Причина смерти: ВОВ,погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Аллендорф
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