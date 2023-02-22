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Груздев Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Груздев Семён Львович

Мать: Груздева Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
21.01.1893

Сын: Груздев Иван Иванович

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

д.Клюквенная, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Груздев Александр Иванович

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1900

Сын: Груздев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1903

Сын: Груздев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Груздев Семён Иванович

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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