Груздев Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Груздев Семён Львович
Рождение ребёнка
21.01.1893
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
д.Клюквенная, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1897
Сын: Груздев Александр Иванович
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1900
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1903
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1906
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно