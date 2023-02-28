Груздев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти15.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Груздев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
22.11.1915
Сын: Груздев Василий Александрович
Мать ребёнка: Груздева Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Анна Дмитриевна
Смерть
15.07.1938
Причина смерти: Расстрел Статья: 58, п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР