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Груздев Александр Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

15.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Груздев Иван Семёнович

Мать: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1915

Сын: Груздев Василий Александрович

Мать ребёнка: Груздева Анна Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Анна Дмитриевна

Смерть
15.07.1938
Причина смерти: Расстрел Статья: 58, п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР
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