Груздев Семён Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1845
Отец: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Груздев Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Валявина Зиновья Семёновна
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
20.01.1879
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Думнова Анфиса Семёновна
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно