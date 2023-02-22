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Груздев Семён Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1845

Отец: Груздев Лев Михайлович

Мать: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
1864

Сын: Груздев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1873

Сын: Груздев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Валявина Зиновья Семёновна

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Груздев Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Думнова Анфиса Семёновна

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Прасковья Андреева

Смерть
Неизвестно
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