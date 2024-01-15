Груздев Лев Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти15.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1829
Сын: Груздев Пётр Львович
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кукаева Зиновья Львовна
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
19.07.1836
Дочь: Марья Львовна
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
07.01.1838
Дочь: Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
12.02.1839
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефимия Львовна
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Рождение ребёнка
21.06.1842
Дочь: Прасковья Львовна
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845
Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь