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Груздев Лев Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

15.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Груздев Михайло (Михаил) Максимович

Мать: Груздева Лукерья Тимофеева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Груздев Пётр Львович

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
1831

Сын: Груздев Филипп Львович

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
1833

Сын: Груздев Фёдор Львович

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кукаева Зиновья Львовна

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
19.07.1836

Дочь: Марья Львовна

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1838

Дочь: Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1839

Сын: Груздев Прокопий Львович

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефимия Львовна

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
21.06.1842

Дочь: Прасковья Львовна

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845

Сын: Груздев Семён Львович

Мать ребёнка: Груздева Анисия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Анисия Никитична

Смерть
15.06.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
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